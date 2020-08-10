Кальєхон залишив Наполі і став вільним агентом

Іспанський хавбек шукає собі новий клуб

Після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Барселоною (поразка 1:3) Хосе Кальєхон залишив Наполі у статусі вільного агента.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Наполі намагався продовжити контракт з Кальєхоном, проте сторонам не вдалося домовитися.

Швидше за все, Кальєхон продовжить кар'єру в Іспанії. На нього претендує цілий ряд клубів Ла-Ліги, серед яких Валенсія, Вільярреал, Бетіс, Севілья, Еспаньйол і Гранада.

33-річний Кальєхон виступав за Наполі з 2013 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 4 голи і 10 асистів в 45 матчах за Наполі у всіх турнірах.