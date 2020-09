Ярмоленко визнаний найкращим гравцем 1/16 Кубка англійської ліги

Український півзахисник Андрій Ярмоленко отримав приз кращого гравця раунду 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У матчі 1/16 фіналу Кубка ліги проти Халл Сіті вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко забив 2 голи та віддав дві гольові передачі.

