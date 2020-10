ПСЖ зацікавлений в підписанні Еріксена

Півзахисник Інтера Крістіан Еріксен потрапив до сфери інтересів Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Спортивний директор паризького гранда Леонардо зв'язався з агентом 28-річного данця, щоб обговорити можливість переходу в даний трансферне вікно.

Про бажання Еріксена змінити клубну прописку нічого не повідомляється, проте Інтер не бажає розлучатися з футболістом, який тільки минулої зими переїхав до Італії з лондонського Тоттенгема.

