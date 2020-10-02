ПСЖ зацікавлений в підписанні Еріксена

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Інтера Крістіан Еріксен потрапив до сфери інтересів Парі Сен-Жермен.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Спортивний директор паризького гранда Леонардо зв'язався з агентом 28-річного данця, щоб обговорити можливість переходу в даний трансферне вікно.
Про бажання Еріксена змінити клубну прописку нічого не повідомляється, проте Інтер не бажає розлучатися з футболістом, який тільки минулої зими переїхав до Італії з лондонського Тоттенгема.
#PSG have shown interest for Christian #Eriksen. #Leonardo has spoken with the agent of danish midfielder to ask info about a possible move. #Inter don’t want to sell him. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 2, 2020
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