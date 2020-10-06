Динамо не встигло підписати форварда з Фламенго

Джерело - sport.ua.
Трансферний ринок в Європі закривається, і Динамо не вистачило часу, щоб оформити придбання нападника Фламенго Лінкольна.
Про це повідомляє Globo.
Керівництво Динамо запропонувало 4,5 млн євро за 80% прав на нападника, але неможливість для футболіста своєчасно дістатися в Україну завадила переговорам.
Пропозиція надійшла в клуб з Ріо у минулі вихідні. Хоча в Фламенго спочатку хотіли 10 млн євро, але їх зацікавила пропозиція киян. Сторони з оптимізмом дивилися на можливу угоду.
Однак в умовах швидкого закриття європейського трансферного вікна, під час обговорення трансферу, виникла необхідність деталізувати логістику. І тоді прийшов холодний душ. Не виявилося комерційних рейсів, що дозволяють Лінкольну залишити Ріо і прибути до Києва у вівторок, 6 жовтня. У зв'язку з цим переговори були перервані.
Це було шоста пропозиція щодо 19-річного форварда в поточному трансферному вікні. Раніше Фламенго вже відхилив пропозиції клубів Труа (Франція), Альмерія (Іспанія), Нант (Франція), Мускрон (Бельгія), Пафос (Кіпр).
Раніше, Галатасарай може перехопити трансферну ціль Динамо.