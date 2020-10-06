Динамо не встигло підписати форварда з Фламенго

Кияни пропонували 4,5 млн євро за 80% прав на нападника Лінкольна

Трансферний ринок в Європі закривається, і Динамо не вистачило часу, щоб оформити придбання нападника Фламенго Лінкольна.

Про це повідомляє Globo.

Керівництво Динамо запропонувало 4,5 млн євро за 80% прав на нападника, але неможливість для футболіста своєчасно дістатися в Україну завадила переговорам.

Пропозиція надійшла в клуб з Ріо у минулі вихідні. Хоча в Фламенго спочатку хотіли 10 млн євро, але їх зацікавила пропозиція киян. Сторони з оптимізмом дивилися на можливу угоду.

Однак в умовах швидкого закриття європейського трансферного вікна, під час обговорення трансферу, виникла необхідність деталізувати логістику. І тоді прийшов холодний душ. Не виявилося комерційних рейсів, що дозволяють Лінкольну залишити Ріо ​​і прибути до Києва у вівторок, 6 жовтня. У зв'язку з цим переговори були перервані.

Це було шоста пропозиція щодо 19-річного форварда в поточному трансферному вікні. Раніше Фламенго вже відхилив пропозиції клубів Труа (Франція), Альмерія (Іспанія), Нант (Франція), Мускрон (Бельгія), Пафос (Кіпр).

Раніше, Галатасарай може перехопити трансферну ціль Динамо.