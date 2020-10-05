Кріс Смоллінг продовжить виступати за Рому

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Юнайтед Кріс Смоллінг остаточно перебрався у Рому.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Смоллінг підписав із Ромою 3-річний контракт. Орієнтовна сума трансферу – 18 млн фунтів.

Сезон 2019/20 Кріс Смоллінг провів за "вовків" на правах оренди. У його активі 37 матчів у всіх турнірах, у яких англієць забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Відзначимо, що у МЮ Смоллінг провів 9 сезонів. У складі манкуніанців оборонець виграв два чемпіонських титули.

Раніше, Манчестер Юнайтед підписав захисника Порту.