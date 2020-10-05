Ювентус підсилився півзахисником

Крайній півзахисник Фіорентини Федеріко К'єза продовжить кар'єру в Ювентусі.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

22-річний італієць перейшов в стан "старої синьйори" на правах дворічної оренди, за яку Ювентус заплатить 10 млн євро - 3 млн в цьому сезоні, а решту суми - в наступній кампанії.

Крім того, туринський клуб залишив за собою першочергове право викупу К'єза за 40 млн євро після закінчення орендної угоди. Ця сума може збільшитися максимум на 10 млн євро при досягненні певних результатів.

У минулому сезоні К'єза провів у футболці Фіорентини 37 поєдинків, в яких забив 11 голів і віддав 9 результативних передач.

Раніше, Коста повернувся у Баварію.