Гент заблокував трансфер Яремчука

Гент відмовився відпускат Яремчука

Керівництво Гента заблокувало перехід українського нападника Романа Яремчука в інший клуб.

Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.

Перед виїздом у збірну України Роман Яремчук провів зустріч з керівництвом клубу, де в черговий раз заявив про своє бажання покинути клуб. Однак керівництво Гента заявило, що не продасть українського форварда ні за яких обставин.

Актуально: Яремчук – у збірній туру чемпіонату Бельгії

Сторони планують повернутися до обговорення даної теми після повернення Яремчука зі стану збірної. Трансферне вікно до того моменту вже буде закрито.

Контракт Яремчука з Гентом розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, нападник оформив дубль у матчі проти Беєрсхота.