Гент заблокував трансфер Яремчука

Джерело - sport.ua.
Керівництво Гента заблокувало перехід українського нападника Романа Яремчука в інший клуб.
Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.
Перед виїздом у збірну України Роман Яремчук провів зустріч з керівництвом клубу, де в черговий раз заявив про своє бажання покинути клуб. Однак керівництво Гента заявило, що не продасть українського форварда ні за яких обставин.
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Сторони планують повернутися до обговорення даної теми після повернення Яремчука зі стану збірної. Трансферне вікно до того моменту вже буде закрито.
Контракт Яремчука з Гентом розрахований до літа 2023 року.
Нагадаємо, нападник оформив дубль у матчі проти Беєрсхота.