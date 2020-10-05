 Гент завдяки дублю Яремчука розгромив Беєрсхот у 8 турі Ліги Жупіле | Футбол | Champion.com.ua
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Гент завдяки дублю Яремчука розгромив Беєрсхот у 8 турі Ліги Жупіле

Сьогодні 05:35 833 0
Українець забив два голи за три хвилини
Гент завдяки дублю Яремчука розгромив Беєрсхот у 8 турі Ліги Жупіле
#Гент, #Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру бельгійської Ліги Жупіле Гент розгромив Беєрсхот.

Роман Яремчук розпочав розгром Беєрсхота, забивши два голи за три хвилини. Далі був дубль Депуатра. Наприкінці матчу команди обмінялися забитими голами.

Ігор Пластун провів увесь матч у складі Гента, Яремчук - 78 хвилин. 

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
8 тур, 4 жовтня

Гент - Беєрсхот 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 12 Яремчук, 2:0 - 15 Яремчук, 3:0 - 29 Депуатр, 4:0 - 61 Депуатр, 5:0 - 79 Самойс, 5:1 - 90+1 Кулібалі

Раніше, Брюгге Соболя розгромив Андерлехт Михайліченка у 8 турі Ліги Жупіле.

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