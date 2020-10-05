Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Камеруну Ерік Максім Шупо-Мотінг підписав контракт з Баварією у якості вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу

Угода розрахована до літа 2021 року.

Останнім клубом футболіста був ПСЖ, за який він виступав з 2018 по 2020 рік.

У минулому сезоні Ерік провів за ПСЖ 20 матчів у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів і віддав одну результативну передачу.

Раніше, Коста повернувся у Баварію.