 Баварія оголосила про перехід Шупо-Мотінга | Футбол | Champion.com.ua
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Баварія оголосила про перехід Шупо-Мотінга

Сьогодні 18:28 88 0
Баварія оголосила про перехід Шупо-Мотінга
#Баварія, #Шупо-Мотінг

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Камеруну Ерік Максім Шупо-Мотінг підписав контракт з  Баварією у якості вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу

Угода розрахована до літа 2021 року.

Останнім клубом футболіста був ПСЖ, за який він виступав з 2018 по 2020 рік.

У минулому сезоні Ерік провів за ПСЖ 20 матчів у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів і віддав одну результативну передачу.

Раніше, Коста повернувся у Баварію.

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