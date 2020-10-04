Брюгге Соболя розгромив Андерлехт Михайліченка у 8 турі Ліги Жупіле

Соболь та Михайліченко провели увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру бельгійської Ліги Жупіле Брюгге вдома впевнено переміг Андерлехт.

У середині першого тайму матчу Діатта відкрив рахунок. На початку другого тайму капітан Брюгге Ванакен подвоїв рахунок, реалізувавши пенальті. У компенсовані хвилини матчу Вормер забив третій гол у ворота гостей.

Українці Едуард Соболь та Богдан Михайліченко провели увесь матч у складі відповідно Брюгге та Андерлехта.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

8 тур, 4 жовтня

Брюгге - Андерлехт 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Діатта, 2:0 - 48 Ванакен, 3:0 - 90+4 Вормер

Нагадаємо, Брюгге переміг Серкль Брюгге, а Андерлехт Михайліченка сенсаційно втратив перемогу у 7 турі Ліги Жупіле.