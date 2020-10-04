Джерело - Чемпіон.
Колос здобув мінімальну перемогу над Маріуполем у рамках 5 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
4 жовтня, 5 тур
Гол: 1:0 - 90+5 Мілько(П)
Стартові склади команд:
Колос: Волинец, Ємець, Новак (Оріховський, 25), Гавриш (Чорноморець, 46), Петров, Мілько, Кравченко, Смирний (Костишин, 19), Богданов, Антюх (Ільїн, 7), Лисенко.
Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Кирюханцев, Стасюк, Биков (Сагуткін, 79), Горбунов, Бондаренко, Топалов, Чех, Мишньов, Сікан (Кулаков, 59).
Жовті картки: Петров (30), Чех (40)
Раніше Динамо та Зоря розписали бойову нічию.
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