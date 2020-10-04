 Колос - Маріуполь 1:0. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Колос - Маріуполь 1:0. Огляд матчу

Вчора 23:36 254 0
Єдиний гол забив Мілько у доданий арбітром час
Колос - Маріуполь 1:0. Огляд матчу
#Колос, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос здобув мінімальну перемогу над Маріуполем у рамках 5 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
4 жовтня, 5 тур

Колос - Маріуполь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+5 Мілько(П)

Стартові склади команд:

Колос: Волинец, Ємець, Новак (Оріховський, 25), Гавриш (Чорноморець, 46), Петров, Мілько, Кравченко, Смирний (Костишин, 19), Богданов, Антюх (Ільїн, 7), Лисенко.

Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Кирюханцев, Стасюк, Биков (Сагуткін, 79), Горбунов, Бондаренко, Топалов, Чех, Мишньов, Сікан (Кулаков, 59).

Жовті картки: Петров (30), Чех (40)

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