Тоттенгем знищив Манчестер Юнайтед у 4 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Лондонський Тоттенгем здобув розгромну перемогу над Манчестер Юнайтед у рамках 4 туру англійської Прем'єр-ліги.
"Шпори" забили 6 голів, пропустивши 1 на початку зустрічі. Варто зазначити, що "манкуніанці" грали у меншості з 28 хвилини.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
4 тур, 4 жовтня
Манчестер Юнайтед - Тоттенгем 1:6 (1:4)
Голи: 1:0 - 1 Фернандеш(П), 1:1 - 4 Ндомбеле, 1:2 - 7 Сон, 1:3 - 30 Кейн, 1:4 - 37 Сон, 1:5 - 51 Орьє, 1:6 - 79 Кейн(П)
Нагадаємо, Арсенал переміг Шеффілд.
Раніше Вест Гем розгромив Лестер.