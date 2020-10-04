Тоттенгем знищив Манчестер Юнайтед у 4 турі АПЛ

"Шпори" забили 6 голів на Олд Траффорд

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Тоттенгем здобув розгромну перемогу над Манчестер Юнайтед у рамках 4 туру англійської Прем'єр-ліги.

"Шпори" забили 6 голів, пропустивши 1 на початку зустрічі. Варто зазначити, що "манкуніанці" грали у меншості з 28 хвилини.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

4 тур, 4 жовтня

Манчестер Юнайтед - Тоттенгем 1:6 (1:4)

Голи: 1:0 - 1 Фернандеш(П), 1:1 - 4 Ндомбеле, 1:2 - 7 Сон, 1:3 - 30 Кейн, 1:4 - 37 Сон, 1:5 - 51 Орьє, 1:6 - 79 Кейн(П)

Нагадаємо, Арсенал переміг Шеффілд.

Раніше Вест Гем розгромив Лестер.