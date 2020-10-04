Вест Гем та Саутгемптон здобули перемоги у 4 турі АПЛ

Ярмоленко увесь матч провів на лаві запасних

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі АПЛ Лестер приймав Вест Гем, а Вест Бромвіч завітав у гості до Лестера.

Вест Гем розгромив на виїзді Лестер Українець Андрій Ярмоленко увесь матч провів на лаві запасних. Саутгемптон вдома переграв Вест Бромвіч.

Чемпіонат Англії - АПЛ

4 тур, 4 жовтня

Лестер - Вест Гем 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Антоніо, 0:2 - 35 Форнальс, 0:3 - 83 Бовен

Саутгемптон - Вест Бромвіч 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Дженепо, 2:0 - 78 Ромеу

Раніше, Манчестер Сіті без Зінченка не зміг перемогти Лідс у 4 турі АПЛ.