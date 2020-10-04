 Матч Ювентус - Наполі перебуває під загрозою зриву через коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Ювентус - Наполі перебуває під загрозою зриву через коронавірус

Сьогодні 10:25 247 0
Партенопейці так і не виїхали на матч
Матч Ювентус - Наполі перебуває під загрозою зриву через коронавірус
#Ювентус, #Наполі

Джерело - UA-футбол.

Перша тренерська дуель між Андреа Пірло і Дженнаро Гаттузо на чолі відповідно Ювентуса і Наполі знаходиться під загрозою зриву.

Про це повідомляє La Repubblica.

Вся річ у тому, що Наполі так і не вилетів в Турин, де має відбутися матч Серії А з Ювентусом сьогодні ввечері, зіславшися на заборону влади Неаполя залишати місто через погіршення ситуації з COVID-19. Двоє гравців Наполі заразилися коронавірусом в останні дні, однак ніхто офіційно не підтвердив інформацію про заборону на виїзд з міста.

Ювентус чекає своїх південних сусідів на сьогоднішній матч і не планує нічого переносити, адже у них теж є двоє хворих. У стані бьянконері вимагають надати докази заборони на виїзд Наполі з боку їх міської влади, а в іншому зарахувати технічну поразку для партенопейців.

Керівництво Серії А не планує перенесення матчу, так що "Наполі" серйозно ризикує віддати перемогу своїм конкурентам без бою.

Раніше повідомлялося, що Дуглас Коста близький до переходу у Вулверхемптон. 

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