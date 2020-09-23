Коста незабаром може опинитися на Туманному Альбіоні

Вінгер Ювентуса Дуглас Коста, відомий в Україні виступами в складі Шахтаря, найближчим часом може перейти у Вулвергемптон.

Про це повідомляє Tuttosport.

Агент бразильця Жорже Мендеш зараз знаходиться в Англії, де намагається узгодити перехід Кости в стан вовків, попередньо отримавши схвалення на угоду з боку Ювентуса.

Вулвергемптон планує за рахунок Дугласа Кости закрити кадрову втрату Діогу Жоти, який нещодавно перебрався в Ліверпуль за 40-45 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, Дуглас Коста покинув Шахтар влітку 2015 року, перейшовши за 30 мільйонів євро в Баварію. Нині вартість 30-річного бразильця оцінюється у 20 мільйонів євро.

Раніше, Арсенал хоче обміняти Ляказетта на ексгравця Шахтаря.