На матч Десна - Шахтар продано усі квитки

Для власників абонементів на сезон 2019/2020 залишається можливість отримати квиток на гру безкоштовно

Джерело - Чемпіон.

На матч 5-го туру української Прем'єр-ліги Десна - Шахтар продані всі квитки.

Про це повідомляє пресслужба чернігівського клубу.

У зв'язку з COVID-19 у вільному продажу було тільки 900 квитків, їх реалізували буквально за декілька годин.

Володарі абонементів на сезон 2019/2020 до 16:30 4 жовтня можуть отримати квиток безкоштовно.

Стадіон імені Юрія Гагаріна, на якому відбудеться зустріч розрахований на 12 060 глядачів.

Поєдинок Десна - Шахтар відбудеться завтра, 4 жовтня, о 17:00.

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