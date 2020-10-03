На матч Десна - Шахтар продано усі квитки

Джерело - Чемпіон.
На матч 5-го туру української Прем'єр-ліги Десна - Шахтар продані всі квитки.
Про це повідомляє пресслужба чернігівського клубу.
У зв'язку з COVID-19 у вільному продажу було тільки 900 квитків, їх реалізували буквально за декілька годин.
Володарі абонементів на сезон 2019/2020 до 16:30 4 жовтня можуть отримати квиток безкоштовно.
Стадіон імені Юрія Гагаріна, на якому відбудеться зустріч розрахований на 12 060 глядачів.
Поєдинок Десна - Шахтар відбудеться завтра, 4 жовтня, о 17:00.
Нагадаємо, Булеца врятував Дніпро-1 у грі проти Ворскли.