Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 жовтня, відбулися матчі 3 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
3 тур, 3 жовтня
Айнтрахт - Гоффенгайм 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Крамарич, 1:1 - 54 Камада, 2:1 - 71 Дост
Боруссія Д - Фрайбург 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Голанд, 2:0 - 47 Джан, 3:0 - 66 Голанд, 4:0 - 90+2 Паслак
Вердер - Армінія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 27 Бітенкур
Кельн - Боруссія М 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 14 Плеа, 0:2 - 16 Лайнер, 0:3 - Штіндль(П), 1:3 - 84 Рексбечай
Штутгарт - Баєр 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Шик, 1:1 - 76 Каладжич
Нагадаємо, Уніон знищив Майнц.
Раніше Баварія переграла Боруссію і виграла Суперкубок Німеччини.