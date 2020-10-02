Визначився календар матчів Динамо та Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
УЄФА оприлюднив повний розклад поєдинків групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21.
Розклад матчів Динамо та Шахтаря:
1 тур
Динамо – Ювентус (20 жовтня, 19:55)
Реал – Шахтар (21 жовтня, 19:55)
2 тур
Ференцварош – Динамо (28 жовтня, 22:00)
Шахтар – Інтер (27 жовтня, 19:55)
3 тур
Барселона – Динамо (4 листопада, 22:00)
Шахтар – Борусія М (3 листопада, 18:55)
4 тур
Динамо – Барселона (24 листопада, 22:00)
Борусія М – Шахтар (25 листопада, 19:55)
5 тур
Ювентус – Динамо (2 грудня, 22:00)
Шахтар – Реал (1 грудня, 19:55)
6 тур
Динамо – Ференцварош (8 грудня, 22:00)
Інтер – Шахтар (9 грудня, 22:00)
Нагадаємо, визначилися суперники Динамо та Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів.