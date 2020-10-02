Вест Гем придбав захисника збірної Чехії

У Ярмоленка з'явився новий одноклубник

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем підписав контракт із захисником національної збірної Чехії та празької Славії Владіміром Цоуфалом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода із 28-річним виконавцем розрахована до 2023 року та має опцію продовження ще на 2 сезони. Сума трансферу склала 6 мільйонів євро. Деталі по окладу новачка молотобійців не повідомляються.

Зазначимо, що в складі Вест Гема виступає ще один ексгравець Славії хавбек Томаш Соучек.

Раніше, Вест Гем у 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги програв Евертону.