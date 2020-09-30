Манчестер Юнайтед та Евертон вийшли до 1/4 фіналу Кубка футбольної ліги

Ярмоленко провів увесь матч з Евертоном

Джерело - Чемпіон.

У 1/8 фіналі англійського Кубка футбольної ліги Манчестер Юнайтед і Евертон відповідно переграли Брайтон та Вест Гем.

У складі Вест Гема увесь матч провів українець Андрій Ярмоленко.

Кубок футбольної ліги

1/8 фіналу, 30 вересня

Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Мактоміней, 0:2 - 73 Мата, 0:3 - 80 Погба

Евертон - Вест Гем 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Калвер-Льюїн, 1:1 - 46 Снодграсс, 2:1 - 56 Річарлісон, 3:1 - 78 Калвер-Льюїн, 4:1 - 84 Калвер-Льюїн

Раніше, Ньюкасл у серії пенальті здолав Ньюпорт в 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги.