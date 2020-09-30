Манчестер Юнайтед та Евертон вийшли до 1/4 фіналу Кубка футбольної ліги

Джерело - Чемпіон.
У 1/8 фіналі англійського Кубка футбольної ліги Манчестер Юнайтед і Евертон відповідно переграли Брайтон та Вест Гем.
У складі Вест Гема увесь матч провів українець Андрій Ярмоленко.
Кубок футбольної ліги
1/8 фіналу, 30 вересня
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Мактоміней, 0:2 - 73 Мата, 0:3 - 80 Погба
Евертон - Вест Гем 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Калвер-Льюїн, 1:1 - 46 Снодграсс, 2:1 - 56 Річарлісон, 3:1 - 78 Калвер-Льюїн, 4:1 - 84 Калвер-Льюїн
Раніше, Ньюкасл у серії пенальті здолав Ньюпорт в 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги.