Березовчук став спортивним директором Металу

Колишній футболіст Металіста Андрій Березовчук призначений на посаду спортивного директора ФК Метал.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

"Було несподівано отримати запрошення в такий цікавий проект, як ФК Метал. Дуже приємно, що Євген Красніков довірив мені таку відповідальну посаду. Попереду новий етап, це цікаво.

Клуб ставить перед собою амбітні завдання, в ньому зібрані професіонали своєї справи, з багатьма вже був знайомий. Упевнений, що спільними зусиллями ми зможемо розвиватися і добиватися великих успіхів", — прокоментував Березовчук своє призначення.