Березовчук став спортивним директором Металу

Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст Металіста Андрій Березовчук призначений на посаду спортивного директора ФК Метал.
Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.
"Було несподівано отримати запрошення в такий цікавий проект, як ФК Метал. Дуже приємно, що Євген Красніков довірив мені таку відповідальну посаду. Попереду новий етап, це цікаво.
Клуб ставить перед собою амбітні завдання, в ньому зібрані професіонали своєї справи, з багатьма вже був знайомий. Упевнений, що спільними зусиллями ми зможемо розвиватися і добиватися великих успіхів", — прокоментував Березовчук своє призначення.
Нагадаємо, Метал підписав колишнього гравця Чорноморця і Карпат.