Метал підписав колишнього гравця Чорноморця і Карпат

Танчик продовжить кар'єру в харківському клубі

Джерело - Чемпіон.

Контракт з Металом підписав 28-річний український фланговий півзахисник Володимир Танчик.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Попереднім клубом футболіста були львівські Карпати. До львівського колективу він приєднався взимку нинішнього року, але після зняття Карпат з чемпіонату Прем'єр-ліги став вільним агентом.

Раніше в Україні Танчик виступав за такі команди, як Княжа (Щасливе), Львів, Севастополь, Олімпік (Донецьк) і Чорноморець (Одеса). Також він встиг пограти за польські Рух (Хожув), Гурнік (Ленчна), Стомиль (Ольштин) та угорський Дьірмот.

В Металі Володимир вибрав свій улюблений ігровий номер - 34.