Метал підписав колишнього гравця Чорноморця і Карпат

Джерело - Чемпіон.
Контракт з Металом підписав 28-річний український фланговий півзахисник Володимир Танчик.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Попереднім клубом футболіста були львівські Карпати. До львівського колективу він приєднався взимку нинішнього року, але після зняття Карпат з чемпіонату Прем'єр-ліги став вільним агентом.
Раніше в Україні Танчик виступав за такі команди, як Княжа (Щасливе), Львів, Севастополь, Олімпік (Донецьк) і Чорноморець (Одеса). Також він встиг пограти за польські Рух (Хожув), Гурнік (Ленчна), Стомиль (Ольштин) та угорський Дьірмот.
В Металі Володимир вибрав свій улюблений ігровий номер - 34.