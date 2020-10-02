Суркіс анонсував підсилення з АПЛ

У Динамо можуть незабаром з'явитися нові гравці.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Молодий опорник Брайтона Тудор Белуце - креатура Луческу? Так, це була його ідея. В даний момент не можна говорити про те, що питання закрите, але ми вже відправили в клуб Белуце всі документи і чекаємо реакції. Розраховуємо взяти гравця в оренду до кінця сезону і будемо вносити в контракт право викупу, щоб не упустити футболіста, якщо він добре себе проявить.

Чи можна селекційний етап вважати завершеним? Ні. Містер і в дану секунду переглядає певних кандидатів на деякі позиції. Якщо він побачить в когось потенціал підсилення гри, ми будемо працювати далі - в тому числі і в рамках нинішнього трансферного вікна, яке закриється через 5 днів", - відзначив Суркіс.