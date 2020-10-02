Суркіс: Супряга не продається

Джерело - ТаТоТаке.
Нападник Динамо Владислав Супряга не змінить клуб у трансферне вікно.
Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.
"Що стосується Супряги, то я скажу чітко: він не продається. Не слухайте Михайловича, агентів, напів-аферистів і інших людей, які не мають інформації з цього питання. "Динамо" не отримувало офіційних запитів ні по Супрязі, ні по Миколенку, ні по Циганкову.
А якби і отримало, то я б зробив все, щоб зберегти Супрягу. Він потрібен нам для вирішення серйозних завдань", - розповів Суркіс.
Раніше повідомлялося, що Болонья може відмовитися від трансферу Супряги.