Суркіс: Супряга не продається

Нападник Динамо Владислав Супряга не змінить клуб у трансферне вікно.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Що стосується Супряги, то я скажу чітко: він не продається. Не слухайте Михайловича, агентів, напів-аферистів і інших людей, які не мають інформації з цього питання. "Динамо" не отримувало офіційних запитів ні по Супрязі, ні по Миколенку, ні по Циганкову.

А якби і отримало, то я б зробив все, щоб зберегти Супрягу. Він потрібен нам для вирішення серйозних завдань", - розповів Суркіс.