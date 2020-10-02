Суркіс: Соль може змінити клуб

Ігор Суркіс прокоментував майбутнє Франа Соля

Джерело - ТаТоТаке.

Нападник Динамо Фран Соль може покинути клуб до завершення трансферного вікна.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Трансферів на вихід вже не буде? Фран Соль може змінити клуб найближчим часом. Йому потрібна ігрова практика, ми знаходимося в стадії переговорного процесу", - розповів Суркіс.

Контракт Соля з Динамо розрахований до літа 2023 року. Трансферна вартість іспанського форварда оцінюється у 2 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Динамо готове віддати Соля в оренду тільки з обов'язковим викупом.