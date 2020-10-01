Джерело - Чемпіон.
У матчі фіналу кваліфікації Ліги Європи брестське Динамо приймало болгарський Лудогорець.
Гості вирвали перемогу, забивши два голи у другому таймі матчу.
У складі Динамо увесь матч провів українець Євген Хачеріді. Олександр Нойок же провів гру на лаві запасних білоруського клубу.
Ліга Європи
Кваліфікація, фінал
1 жовтня
Динамо (Брест, Білорусь) - Лудогорець (Разград, Болгарія) 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 73 Мену, 0:2 - 79 Іхініо
Нагадаємо, визначилися суперники Динамо та Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів.