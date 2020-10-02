Ребров: Не говорив, що хочу зіграти з Динамо

Угорський Ференцварош був готовий до того, що у Лізі чемпіонів дістануться імениті суперники.

Про це заявив наставник команди Сергій Ребров.

"Ми були готові до того, що нам дістануться імениті суперники, і дуже раді, що в Будапешт приїдуть такі команди. Будемо грати з усіма - і з Динамо, і з Барселоною, і з Ювентусом. Будемо боротися.

"Після виходу в груповий раунд Ліги чемпіонів я нібито сказав, що хотів б зіграти проти Динамо? Я так не говорив - так мої слова інтерпретували журналісти. У мене запитали, що, мовляв, можлива зустріч з українськими командами, на що я відповів, що добре знаю ці колективи і з ними буде цікаво грати. Як і з іншими суперниками в Лізі чемпіонів", - зазначив Ребров.