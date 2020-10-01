 Суркіс вказав завдання Динамо у Лізі чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс назвав завдання Динамо у Лізі чемпіонів

Вчора 23:54 797 0
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Суркіс назвав завдання Динамо у Лізі чемпіонів
#Динамо, #Суркіс

Джерело - ТаТоТаке.

Наставник Динамо Мірча Луческу говорить про те, що якість гри команди поки що влаштовує його далеко не повністю. 

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Які завдання поставлю перед Мірчею Луческу в найближчій бесіді? Чи хочу як мінімум продовжити виступи навесні в Лізі Європи? Для того, щоб цього домогтися, потрібно ставити максимальні цілі і рухатися до них поступово. А якщо ми поставимо завдання "пропустити вперед Барселону і Ювентус", то ні на що хороше претендувати не зможемо. Якщо чесно, Містер говорить про те, що якість гри команди поки що влаштовує його далеко не повністю. По суті, він опинився в складній ситуації: 40 відсотків складу вилетіло через травми. 

По суті, Луческу домігся результату навіть не з основним, а з напіврезервним складом. У цій ситуації я згадую, як з'явився в Динамо Лобановський. Восени 1996-го ми вилетіли з Кубка УЄФА, програвши скромному Ксамаксу і летіли до Києва вбиті та роздавлені, а тренери говорили: Всіх гравців - з моста. Команду потрібно повністю оновити. А через два з половиною роки Валерій Васильович дійшов з цими футболістами до півфіналу ЛЧ.

Ось і сьогодні при відповідній психологічній підготовці ми можемо показувати якісніший футбол.  За умови, що будемо викладатися не 55 хвилин - як це було з Гентом, а всі 90. Скажімо спасибі Бущану, який потягнув все і навіть більше. Якби не він - результат матчу був би зовсім іншим", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, визначилися суперники Динамо та Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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