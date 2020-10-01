Сабо: Ребров хотів зіграти з Динамо - й отримав

Цим складом Динамо навряд чи щось зробить з Барселоною і Ювентусом у групі G Ліги чемпіонів.

Про це заявив колишній тренер Динамо Йожеф Сабо.

"Третє місце Динамо може зайняти. Навряд чи в цьому складі кияни щось зроблять з Барселоною і Ювентусом. З приводу Ференцвароша, Ребров хотів зіграти з Динамо - і отримав!

Сергій Ребров - молодець, сучасний тренер. Не так легко буде обіграти Ференцварош. Ребров буде пристойно налаштовувати своїх гравців на матч з Динамо.

Дуже цікаво вийшло - Ребров грав у Динамо, тренував Динамо, тепер зіграє проти київського клубу у Лізі чемпіонів. Додаткова інтрига з'явилася.

У Шахтаря група складніша. Пристойна четвірка. Думаю, що третє місце гірники візьмуть", - Сабо.