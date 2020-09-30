Хет-трик Довбика приніс перемогу СК Дніпро-1 в 1/16 фіналу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/16 фіналу Кубка України Гірник-Спорт приймав СК Дніпро-1.
Матч видався досить результативним. Команди на двох забили 8 голів, а переможець визначився у додатковий час.
Кубок України
1/16 фіналу, 30 вересня
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – СК Дніпро-1 (Дніпро) 3:5 (2:3)
Голи: 0:1 – 16 Довбик, 0:2 – 23 Батагов, 1:2 – 25 Карась, 1:3 – 39 Булеца, 2:3 – 43 Суханов (пен), 3:3 – 51 Герасимець, 3:4 – 97 Довбик, 3:5 – 110 Довбик
Нагадаємо, Олександрія знищила Дніпро-1 у 4 турі УПЛ.