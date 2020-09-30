 Хет-трик Довбика приніс перемогу СК Дніпро-1 в 1/16 фіналу Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
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Хет-трик Довбика приніс перемогу СК Дніпро-1 в 1/16 фіналу Кубка України

Сьогодні 16:39 336 0
Матч завершився з хокейним рахунком на користь гостей
Хет-трик Довбика приніс перемогу СК Дніпро-1 в 1/16 фіналу Кубка України
#Гірник-Спорт, #Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/16 фіналу Кубка України Гірник-Спорт приймав СК Дніпро-1.

Матч видався досить результативним. Команди на двох забили 8 голів, а переможець визначився у додатковий час.

Кубок України
1/16 фіналу, 30 вересня

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – СК Дніпро-1 (Дніпро) 3:5 (2:3)

Голи: 0:1 – 16 Довбик, 0:2 – 23 Батагов, 1:2 – 25 Карась, 1:3 – 39 Булеца, 2:3 – 43 Суханов (пен), 3:3 – 51 Герасимець, 3:4 – 97 Довбик, 3:5 – 110 Довбик

Нагадаємо, Олександрія знищила Дніпро-1 у 4 турі УПЛ.

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