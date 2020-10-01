 Валяєв очолить Кристал | Футбол | Champion.com.ua
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Валяєв очолить Кристал

Сьогодні 22:25 72 0
Термін угоди з 42-річним фахівцем невідомий
Валяєв очолить Кристал
#Валяєв, #Кристал

Джерело - Sport Arena.

Першоліговий Кристал очолить колишній тренер Металіста 1925 Сергій Валяєв.

Про це повідомляє Sport Arena.

Термін угоди з 42-річним фахівцем невідомий.

Валяєв відомий своїми виступами за харківський Металіст - з 2005 по 2012 рік він провів 209 матчів у футболці харківської команди, в яких відзначився 14 голами. Також в активі експівзахисника три матчі за збірну України.

У 2016 році Валяєв займав посаду наставника Нікополя, а з травня по вересень 2018 року керував Металістом 1925.

Кристал невдало почав сезон у Першій лізі - команда зазнала чотирьох поразок в чемпіонаті, а також вилетіла з Кубка України, після чого коуч херсонців Едуард Хавров подав у відставку.

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