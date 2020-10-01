Степаненко повернувся до загальної групи Шахтаря

Донецька команда готується до поєдинку з чернігівською Десною

1-го жовтня Шахтар провів тренування у Святошині, на якому у загальній групі був присутній Тарас Степаненко.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Оранжево-чорні готуються до календарного матчу чемпіонату з Десною, що відбудеться в Чернігові вже цієї неділі, 4-го жовтня, о 17:00.

Перед початком тренування Луїш Каштру провів із футболістами 20-хвилинне теоретичне заняття, після чого всі перемістилися на поле.

Сесія тривала 1 годину й 10 хвилин: за розминкою йшли квадрати, ігрові вправи та двосторонка. Крім Георгія Судакова з першою командою працювали Дмитро Капінус і Богдан В’юнник (нападник забив 9 м’ячів у 4 турах чемпіонату U-21).

Євген Коноплянка, Сергій Кривцов і Сергій Болбат відновлюються після травм, яких зазнали. Окремо біговою роботою разом із фізіотерапевтом займався Жуніор Мораес, а завтра він має повернутися до загальної групи.

Раніше, Шахтар відкриє у Києві кілька фан-шопів.