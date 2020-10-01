Барселона підписала американського захисника

Джерело - Чемпіон.
19-річний американський футболіст Сержиньйо Дест став гравцем каталонської Барселони.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гравець переїхав до Іспанії з Нідерландів, змінивши Аякс на каталонський гранд.
Sense paraules... pic.twitter.com/1QwSAcmWA6— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 1, 2020
Гравець підпише контракт до кінця сезону-2024/25, інші клуби можуть викупити Деста у Барселони за 400 мільйонів євро. Самі каталонці придбали Сержиньйо в Аякса за 21 мільйон плюс ще 5 у вигляді бонусів. Він буде виступати під другим номером.
Вихованець амстердамців дебютував за основну команду у 2019 році. У сезоні-2019/20 Дест зіграв 36 матчів, забив 2 голи та віддав 6 результативних передач. Захисник вже зіграв 3 поєдинки за збірну США.
Раніше, Барселона знищила Вільярреал у 3 турі Ла-Ліги.