Барселона знищила Вільярреал у 3 турі Ла-Ліги

Гості провалили перший тайм матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру іспанської Ла-Ліги каталонська Барселона святкувала домашню перемогу над Вільярреалом.

Ще до перерви зустрічі каталонська команда забила чотири сухі голи. Після перерви Барселона не форсувала події на полі, втримавши переможний рахунок 4:0.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

3 тур, 27 вересня

Барселона - Вільярреал 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 15 Фаті, 2:0 - 19 Фаті, 3:0 - 35 Мессі (пен), 4:0 - 45 Торрес (авт)

Раніше, Барселона розгляне кандидатуру Зінченка, якщо піде Фірпо.