Шахтар підписав контракт з НСК Олімпійський

Донецький Шахтар підписав контракт зі стадіоном НСК Олімпійський на три роки.

Про це заявив керівник департаменту з експлуатації Шахтар-Сервіс Вадим Гунько.

"Ми уклали контракт з НСК Олімпійський на три роки. Буквально на днях приїхав останній вантаж з Харкова. Можна сказати, що наша харківська історія закінчена. Це був важливий період для нашого клубу. Ми безмежно вдячні Харкову, стадіону і всім, хто був причетний до тих матчів.

До Києва ми привезли багато обладнання, вісім величезних фур. Перш за все, це обладнання по догляду за газоном. Це те, на чому ми плануємо сконцентруватися. Але також є обладнання, пов'язане з комфортом і безпекою глядачів", - розповів Гунько.