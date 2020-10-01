Маркевич виділив проблемні позиції у Динамо

Динамо слід підсилити склад перед стартом у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Динамо повинно позбутися баласту, а молодих гравців потрібно тримати в команді і ще купити чотирьох футболістів. Тоді це буде київське Динамо. Як можна відпускати молодих і перспективних футболістів, залишаючи будь-кого?

Динамо потрібен ще один форвард, гравець в опорну зону і захист підсилити. Думаю, тут тренерові видніше... Це все на мою думку, але підсилення для Ліги чемпіонів потрібно, однозначно. Далі не буде Гентів і АЗ", – розповів Маркевич.