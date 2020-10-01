Грозний: Луческу все вже довів

Тренер Динамо Мірча Луческу попри свій вік залишається висококваліфікованим спеціалістом.

Про це розповів український тренер В’ячеслав Грозний.

"У нас звикли говорити: давайте дамо шанс молодим! А ви підете до молодого стоматолога, який жодного разу не виривав і не лікував зуб? Луческу все вже довів. І не тільки Луческу, але і сер Алекс Фергюсон, і Юрій Сьомін, який в 71 рік чемпіонат Росії виграв. Тому потрібно прибрати термін "молоді". Потрібно говорити "кваліфіковані", "висококваліфіковані".

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Одного молодого я знаю — це Юліан Нагельсманн, який в Лейпцигу. Він один в світі, як Мессі і Фаті. Таких одиниці. Я з величезною повагою ставлюся до молодих талановитих тренерів. Чому ні? Але ті ж Мірча Луческу, Юрій Сьомін пройшли вже багато. Вони вже багато знають. Непогано молодшим хлопцям повчитися у них тренерству. Ось Олег Гусєв зараз вчиться у Мірчі Луческу, хтось у інших тренерів вчиться. Це нормальна ситуація", — заявив Грозний.