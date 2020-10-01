Тенеріфе узгодило із Динамо перехід Соля

Джерело - tribuna.com.
Тенеріфе досяг принципової угоди про перехід нападника Динамо Франа Соля.
Про це повідомляє DeporPress.com.
28-річний іспанець все ще перебуває в Києві в очікуванні новин, але він упевнений, що вирішення питання його майбутнього не затягнеться надовго.
Клуби також домовились про деталі самої оренди: чи буде вона включати пункт про обов'язковий викуп залежить від того, чи вдасться Тенеріфе за підсумками сезону вийти в Ла-Лігу.
Контракт Соля з Динамо розрахований до літа 2023 року. Трансферна вартість іспанського форварда оцінюється у 2 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Динамо готове віддати Соля в оренду тільки з обов'язковим викупом.