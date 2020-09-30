Мідтьюлланн розгромив Славію і вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У матчі-відповіді фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів Мідтьюлланн зустрічався зі Славією.
На старті зустрічі Спарта вийшла вперед. Після перерви датчани зуміли переломити хід гри і забити три голи.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація, фінал
Матч-відповідь, 30 вересня
Мідтьюлланн (Данія) - Славія (Чехія) 4:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 3 Оланка, 1:1 - 65 Каба, 2:1 - 83 Шольц (пен), 3:1 - 89 Оньєка, 4:1 - 90+1 Дреєр
Перший матч - 0:0
Нагадаємо, Динамо розгромило Гент і вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів.