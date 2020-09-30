Капітан Гента вказав причину поразки від Динамо

Гент пропустив три простих м'ячів від Динамо.

Про це розповів капітан бельгійського клубу Мішаель Нгадеу-Нгаджуї.

"Ми знову пропустили три простих голи. Після гри я відчув, що їх можна було уникнути. З іншого боку, ми створили досить багато моментів. Це позитивний момент, але погано, що ми не ризикували. У нас були можливості пройти кваліфікацію.

У чому причина поразки? У нас, в гравцях. Єдине, що ми можемо зробити зараз, - це врахувати уроки для майбутніх матчів у чемпіонаті і Лізі Європи", - сказав Нгадеу-Нгаджуї.