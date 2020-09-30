Динамо готує трансфер боснійського нападника

Джерело - sport.ua.
Динамо веде інтенсивні переговори з румунським клубом Університатя Крайова щодо трансферу центрального нападника Елвіра Кольіча.
Про це повідомляє Fanatik.ro.
Мірча Луческу дуже високо цінує здатності форварда, і хотів отримати його в ряди своїх підопічних ще коли працював з Зенітом, але тоді трансферу перешкодила травма футболіста.
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Наразі Динамо пропонує за Кольіча 7 млн євро, але власник Університатя хоче 10 мільйонів. Не виключено, що після виходу в груповий раунд Ліги чемпіонів український клуб поліпшить пропозицію, і сторони дійдуть компромісу.
У нинішньому розіграші чемпіонату Румунії нападник забив 6 голів у 5 матчах.