Україна обійшла Шотландію і Туреччину в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна на 11 місці у рейтингу УЄФА

Перемога Динамо над Гентом в матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, а також вихід киян в груповий етап турніру дозволили Україні істотно поліпшити своє становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Про це повідомляє sportarena.com.

Динамо принесло в скарбничку України 1 бал, що дало можливість нам обійти в таблиці Шотландію і Туреччину, піднявшись відразу на дві позиції - з 13-го на 11-е місце.

У нинішній кваліфікації ЛЧ Динамо принесло в скарбничку України 7,5 очок (4 - бонус за вихід в груповий етап турніру), Колос і Десна сумарно - 2,5 бала, а Шахтар - 4 пункти (бонуси за потрапляння в групу ЛЧ).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА:

Нагадаємо, Динамо розгромило Гент і вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів.