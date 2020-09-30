Ребров: Хотів би зіграти з Динамо в одній групі Ліги чемпіонів

Український тренер Ференцвароша Сергій Ребров хоче зустрітися із Динамо у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам спеціаліст.

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"Київське Динамо також вийшло в груповий етап Ліги чемпіонів. Чи хотів би опинитися в одній групі? Я б хотів зіграти проти них. Але я вважаю, що нам потрібно бути серйозними, оскільки ми будемо представляти всю країну на найвищому футбольному рівні. Якщо хтось зробить помилку, недооцінивши нас, їх може чекати сюрприз", - розповів Ребров.