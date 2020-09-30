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Луческу: Останні 30 хвилин мене не задовольнили

Сьогодні 08:12 445 0
Мірча Луческу прокоментував матч проти Гента
Луческу: Останні 30 хвилин мене не задовольнили
#Динамо, #Луческу, #Гент

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Гравці Динамо розслабилися після третього м’яча у ворота Гента.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"До того моменту, як рахунок став 3:0, жодних проблем не було, ми контролювали гру, гравці виконували те, про що ми домовлялися – грати компактно, строго. Але потім розслабилися, футболісти робили те, чого не можна було. Через це суперник створив кілька моментів, подавали кутові, які є їхнім козирем.

Подібні матчі не можна оцінювати загалом, оскільки останні 30 хвилин мене не задовольнили. Заміни не допомогли, ми втратили нитки гри, і суперник зміг створити нам проблеми.

Я просив від футболістів чотири речі: довгі передачі, втрати м’яча суперника в центрі поля й швидкі контратаки, перекрити правого захисника та його подачі до штрафного майданчика, а також не допускати стандартних положень біля наших воріт. До третього забитого м’яча біля наших воріт був, здається, лише один кутовий, але згодом розслабилися й дозволили супернику зробити багато чого, що мені не сподобалося. Кожен гравець хотів себе показати, що в підсумку призводило до небезпеки біля наших воріт.

Актуально: Динамо Київ - Гент 3:0: огляд матчу

Я вітаю своїх гравців та всіх із виходом до Ліги чемпіонів. У нас були два важких місяці роботи заради сьогоднішнього результату, ми прагнули до цього, незважаючи на те, що багато травмованих футболістів. І навіть останні 20 хвилин гри не "змазали" загальної картини та радість від виходу до групового турніру Ліги чемпіонів. Ця же гра залишиться в моїй пам’яті тим, що до перерви ми могли забити більше м’ячів, ніж один, – три, чотири й навіть п’ять", - розповів Луческу.

Нагадаємо, Динамо розгромило Гент і вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів.

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