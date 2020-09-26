Челсі зробив фантастичний камбек у матчі проти Вест Бромвіча в 3 турі АПЛ

Неймовірний порятунок Челсі в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Челсі вирвар нічию в матчі 3 туру англійської Прем'єр-ліги проти Вест Бромвіча.

Лондонці програвали 0:3 після першого тайму, проте змогли зробити неймовірний камбек у 2-му таймі. Рятівний гол у доданий арбітром час забив Ебрахам.

Чемпіонат Англії – АПЛ

3 тур, 26 вересня

Вест Бромвіч – Челсі 3:3 (3:0)

Голи: 1:0 – 4 Робінсон, 2:0 – 25 Робінсон, 3:0 – 27 Бартлі, 3:1 – 54 Маунт, 3:2 – 70 Хадсон-Одой, 3:3 – 90+3 Ебрахам

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вирвав у Брайтона перемогу в 3 турі АПЛ.