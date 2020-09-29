Матч Дніпро-1 - Ворскла відбудеться з глядачами

Гра відбудеться 3 жовтня

Матч 5-го туру УПЛ Дніпро-1 - Ворскла 3 жовтня відбудеться з уболівальниками.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Дніпра.

Продаж квитків і робота Дніпро Арени будуть здійснюватися з дотриманням обмежень відповідно до тимчасового протоколу проведення матчів. Каси дніпровського стадіону закриті, продаж квитків здійснюється тільки в режимі online.

Ціна на квитки варіюється від 75 до 500 гривень.

Спочатку доступні квитки в сектори 15, 16, 18, 19 і VIP-ложу. Коли всі вони будуть викуплені, для покупки стануть доступні місця в інших секторах.

17-й, 38-й і 39-й сектори заброньовані для власників абонементів.

Перед входом на стадіон уболівальники пройдуть температурний скринінг, а під час матчу вони будуть повинні дотримуватися соціальну дистанцію і використовувати засоби індивідуального захисту.

Матч розпочнеться о 14.00.

Нагадаємо, Ворскла зіграла внічию з Маріуполем у 4 турі УПЛ.