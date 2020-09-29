Додо: Чемпіонат України дуже складний

В українській Прем'єр-Лізі проти Шахтаря команди грають у закритий футбол.

Про це заявив бразильський захисник гірників Додо.

"Усі футболісти замислюються про великі команди, але я і зараз в гранді. Шахтар зробив мене тим, хто я є сьогодні. Час, проведений в оренді в Португалії, дозволило вирости, стати дорослим гравцем. Якщо одного разу доведеться кудись перейти, значить, це буде краще і для мене, і для клубу. Важливо постійно працювати. Мрію залишити свій слід в Шахтарі. Головна мета - його перемоги, решта на другому плані.

Український чемпіонат дуже складний: гравці сильні фізично, футбол досить жорсткий. У Португалії чемпіонат відрізняється. Він більш відкритий, з атакуючим футболом. Всі команди більш-менш рівні, не рахуючи пари грандів. Ніхто не закривається, як, наприклад, Рух в нашому матчі - проти такого автобуса складно діяти. У Португалії суперники не бояться відкриватися, і гра стає цікавіше", - сказав Додо.