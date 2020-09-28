Шевчук виділив проблеми Шахтаря

У Шахтаря простежуються проблеми у всіх лініях.

Про це розповів ексгравець збірної України В'ячеслав Шевчук.

"У Шахтаря помітно, що впав ритм, впала швидкість контролю м'яча. Вперед ніхто не відкривається, всі хочуть пас у недодачу з нашого боку. Пятов і Степаненко говорили, що є проблеми в обороні. Проблеми насправді є скрізь, проблеми з виходом з оборони і в атаці, і з високим пресингом. Гравці начебто грають тільки за рахунок індивідуальних якостей. Потрібно багато працювати над організацією гри.

Гра Шахтаря повинна бути як в моменті з другим голом Олімпіку. Був хороший контрпресинг, вбігання в зону. Такою має бути гра Шахтаря – агресивною. Відбір жорсткий, агресивний і відразу пас вперед.

Гравець Руху говорить: ми повинні були перемагати, гравець Олімпіка – ми заслуговували нічиєї. Футболістам Шахтаря є над чим задуматися", - розповів Шевчук.