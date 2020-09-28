Шевчук виділив проблеми Шахтаря

Джерело - Великий футбол.
У Шахтаря простежуються проблеми у всіх лініях.
Про це розповів ексгравець збірної України В'ячеслав Шевчук.
"У Шахтаря помітно, що впав ритм, впала швидкість контролю м'яча. Вперед ніхто не відкривається, всі хочуть пас у недодачу з нашого боку. Пятов і Степаненко говорили, що є проблеми в обороні. Проблеми насправді є скрізь, проблеми з виходом з оборони і в атаці, і з високим пресингом. Гравці начебто грають тільки за рахунок індивідуальних якостей. Потрібно багато працювати над організацією гри.
Гра Шахтаря повинна бути як в моменті з другим голом Олімпіку. Був хороший контрпресинг, вбігання в зону. Такою має бути гра Шахтаря – агресивною. Відбір жорсткий, агресивний і відразу пас вперед.
Гравець Руху говорить: ми повинні були перемагати, гравець Олімпіка – ми заслуговували нічиєї. Футболістам Шахтаря є над чим задуматися", - розповів Шевчук.
Нагадаємо, Шахтар переміг Олімпік у 4 турі УПЛ.