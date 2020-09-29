Палкін: У В’юнника є потенціал ТОП-нападника

Нападник молодіжки Шахтаря Богдан В’юнник невдовзі зможе потрапити у першу команду "гірників".

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Богдан В’юнник забив п’ять м’ячів у матчі молодіжного складу. Що сказати про його гру? Передусім хочу привітати його, адже хлопець у кожній грі забиває! Наскільки я пам’ятаю, в чотирьох турах у нього дев’ять голів.

Тренерський штаб першої команди дуже слідкує за еволюцією цього футболіста. Гадаю, найближчим часом ми однозначно запросимо В’юнника до першої команди. На сьогодні в нього потенціал ТОП-нападника.

Дай Боже, аби той самий рівень він демонстрував і в першій команді, коли він там опиниться. Проте я впевнений у ньому, тому що він насправді дуже і дуже сильний футболіст", - відзначив Палкін.