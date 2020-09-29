Пластун: Гент може забити два голи Динамо

Гент матиме шанси у матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

Про це розповів захисник бельгійської команди Ігор Пластун.

"Повинні зіграти краще, особливо в перші хвилини матчу, що ми робили в Бельгії. Природно, шанси залишаються 50 на 50, як на мене. В одному матчі може статися все що завгодно. Тим більше зустріч буде без підтримки уболівальників. Це було б плюсом для Динамо.

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Динамо забило на один гол більше. Але це буде новий матч, впевнений, нам під силу забити два м'ячі в Києві. Будемо сподіватись на краще. Ми впевнені в своїх силах, однозначно. Як піде гра - ніхто не знає", - відзначив Пластун.